Рейтинг@Mail.ru
Аракчи рассказал о попытках переговоров с США - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/arakchi-2067950460.html
Аракчи рассказал о попытках переговоров с США
Аракчи рассказал о попытках переговоров с США - РИА Новости, 15.01.2026
Аракчи рассказал о попытках переговоров с США
Призывы США к Тегерану вести переговоры оборачиваются стремлением Вашингтона диктовать условия, заявил в четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T02:56:00+03:00
2026-01-15T02:56:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
вашингтон (штат)
аббас аракчи
мид ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974801958_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_02274dc011e1a96a268a1f107cbbac49.jpg
https://ria.ru/20260115/iran-2067939405.html
сша
тегеран (город)
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974801958_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_b98c2fc8245df8cad6d76f58763cdd77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тегеран (город), вашингтон (штат), аббас аракчи, мид ирана
В мире, США, Тегеран (город), Вашингтон (штат), Аббас Аракчи, МИД Ирана
Аракчи рассказал о попытках переговоров с США

Аракчи: призывы США к переговорам оборачиваются их стремлением диктовать условия

© AP Photo / Frank Franklin IIГлава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Frank Franklin II
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Призывы США к Тегерану вести переговоры оборачиваются стремлением Вашингтона диктовать условия, заявил в четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Что по сути, означает, что, когда Соединенные Штаты говорят о переговорах, они имеют в виду диктат, а не переговоры", - заявил Аракчи в интервью Fox News.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Глава МИД Ирана призвал Трампа не повторять предыдущих ошибок США
00:21
 
В миреСШАТегеран (город)Вашингтон (штат)Аббас АракчиМИД Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала