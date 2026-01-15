https://ria.ru/20260115/arakchi-2067950460.html
Аракчи рассказал о попытках переговоров с США
Аракчи рассказал о попытках переговоров с США - РИА Новости, 15.01.2026
Аракчи рассказал о попытках переговоров с США
Призывы США к Тегерану вести переговоры оборачиваются стремлением Вашингтона диктовать условия, заявил в четверг глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T02:56:00+03:00
2026-01-15T02:56:00+03:00
2026-01-15T02:56:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
вашингтон (штат)
аббас аракчи
мид ирана
сша
тегеран (город)
вашингтон (штат)
