МИД заявил протест в связи с выявлением агента британских спецслужб

Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия выходит из здания Министерства иностранных дел

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва Москва заявила протест Лондону после того, как ФСБ выявила работавшего в России под прикрытием сотрудника британских спецслужб.

"Пятнадцатого января в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Великобритании России Дейни Долакиа, которой заявлен решительный протест в связи с полученными российскими компетентными органами сведениями о принадлежности одного из дипломатических сотрудников посольства к спецслужбам Великобритании", — говорится на сайте ведомства.

Как сообщила сегодня ФСБ, сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль работал в Москве под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела британского посольства. Его лишили аккредитации, он должен покинуть страну в течение двух недель.

В МИД подчеркнули, что Россия не потерпит на своей территории деятельности незаявленных сотрудников британских спецслужб.

Кроме того, Лондон предупредили, что если он пойдет на эскалацию ситуации, то российская сторона даст решительный зеркальный ответ.