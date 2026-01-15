Рейтинг@Mail.ru
19:27 15.01.2026
Талибы усилили репрессии против женщин в Герате
Талибы усилили репрессии против женщин в Герате
2026-01-15T19:27:00+03:00
2026-01-15T19:27:00+03:00
в мире
герат (провинция)
афганистан
герат (провинция)
афганистан
в мире, герат (провинция), афганистан
В мире, Герат (провинция), Афганистан
© AP Photo / Petros GiannakourisАфганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан
Афганские женщины в бурках проходят мимо магазина одежды в Герате, Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции нравов в Афганистане усилили репрессии против женщин в городе Герат на западе страны за несоблюдение ими дресс-кода, сообщают афганские СМИ.
Речь идет о мохтасибах - сотрудниках специализированной структуры в составе министерства поощрения добродетели и предотвращения порока.
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Красный Крест призвал нарастить объемы гуманитарной помощи Афганистану
7 января, 09:28
"Жители Герата сообщают, что талибы стали чаще проводить аресты женщин за несоблюдение ими предписанного дресс-кода. Задержания происходят сразу в нескольких людных районах города... Сотрудники министерства поощрения добродетели... усилили присутствие в самых оживленных районах Герата в последнюю неделю и задерживают женщин за ношение одежды, которую считают неподобающей", - сообщил в четверг новостной портал Afghanistan International.
По данным портала, в среду полиция нравов арестовала нескольких женщин в разных районах Герата за ношение свободных накидок и плащей по иранской моде. Свидетели рассказали, что до полудня того же дня они задержали ряд женщин возле центральной больницы за отсутствие на них бурок. В Герате, где большинство населения составляют таджики, такой вид одежды, закрывающей фигуру с головы до ног и оставляющей лишь сетку на уровне лица, является непривычным и даже неприемлемым. Местные женщины сохраняют верность иранским традициям, предпочитая пуштунским чадрам легкий никаб и накидки, укрывающие лишь голову и плечи.
По данным Afghanistan International, свидетели также рассказали, что видели, как полиция нравов избивала женщину в районе Пол-е Рангина за то, что она надела на плечи накидку. Талибы разместили свои патрули в районах Пол-е Рангина, на площадях Синема и Гольха, у городского рынка в районе Дарб-е Ирак и других оживленных районах города для контроля за женской одеждой. Горожане свидетельствуют, что несмотря на предписания министерства добродетели, многие жительницы города продолжают носить хиджаб в арабском стиле и накидки, за что подвергаются арестам. Ранее талибы перестали пускать местных женщин без бурок в гератские больницы и госучреждения, включая ЗАГС. При этом женщинам-врачам было предписано лечить людей, не снимая бурок.
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В МИД объяснили, что мешает привлекать трудовых мигрантов из Афганистана
29 декабря 2025, 06:09
 
