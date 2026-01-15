Талибы усилили репрессии против женщин в Герате

По данным портала, в среду полиция нравов арестовала нескольких женщин в разных районах Герата за ношение свободных накидок и плащей по иранской моде. Свидетели рассказали, что до полудня того же дня они задержали ряд женщин возле центральной больницы за отсутствие на них бурок. В Герате, где большинство населения составляют таджики, такой вид одежды, закрывающей фигуру с головы до ног и оставляющей лишь сетку на уровне лица, является непривычным и даже неприемлемым. Местные женщины сохраняют верность иранским традициям, предпочитая пуштунским чадрам легкий никаб и накидки, укрывающие лишь голову и плечи.

По данным Afghanistan International, свидетели также рассказали, что видели, как полиция нравов избивала женщину в районе Пол-е Рангина за то, что она надела на плечи накидку. Талибы разместили свои патрули в районах Пол-е Рангина, на площадях Синема и Гольха, у городского рынка в районе Дарб-е Ирак и других оживленных районах города для контроля за женской одеждой. Горожане свидетельствуют, что несмотря на предписания министерства добродетели, многие жительницы города продолжают носить хиджаб в арабском стиле и накидки, за что подвергаются арестам. Ранее талибы перестали пускать местных женщин без бурок в гератские больницы и госучреждения, включая ЗАГС. При этом женщинам-врачам было предписано лечить людей, не снимая бурок.