17:41 15.01.2026 (обновлено: 17:44 15.01.2026)
Умерла участница Великой Отечественной войны Юлия Афанасьева
Умерла участница Великой Отечественной войны Юлия Афанасьева
Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Великого Новгорода Юлия Афанасьева скончалась на 100-м году жизни, сообщила администрация города. РИА Новости, 15.01.2026
Умерла участница Великой Отечественной войны Юлия Афанасьева

Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Великого Новгорода Юлия Афанасьева
Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Великого Новгорода Юлия Афанасьева
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Великого Новгорода Юлия Афанасьева скончалась на 100-м году жизни, сообщила администрация города.
"Администрация Великого Новгорода, дума Великого Новгорода, совет мэров Великого Новгорода, совет почетных граждан Великого Новгорода… выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким почетного гражданина Великого Новгорода, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Юлии Прокофьевны Афанасьевой, которая ушла из жизни сегодня, 15 января 2026 года, на 100-м году жизни", - говорится в сообщении.
Афанасьева родилась 14 марта 1926 года в деревне Княжья Гора Батецкого района Новгородской области. В 1941 году подростком ушла в партизанский отряд. После войны работала сборщицей налогов в Батецком районе. Переехав в Новгород, трудилась на предприятии оборонного комплекса. Около 30 лет работала на заводе конденсаторов. За долголетний и добросовестный труд ей присвоено звание "Заслуженный ветеран завода" и "Ветеран труда". Награждена орденами "Трудовой славы III степени", "Отечественной войны II степени" и другими государственными наградами.
 
Великий НовгородБатецкий районНовгородская областьОбщество
 
 
