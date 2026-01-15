Умерла участница Великой Отечественной войны Юлия Афанасьева

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Великого Новгорода Юлия Афанасьева скончалась на 100-м году жизни, сообщила администрация города.
"Администрация Великого Новгорода, дума Великого Новгорода, совет мэров Великого Новгорода, совет почетных граждан Великого Новгорода… выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким почетного гражданина Великого Новгорода, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Юлии Прокофьевны Афанасьевой, которая ушла из жизни сегодня, 15 января 2026 года, на 100-м году жизни", - говорится в сообщении.
Афанасьева родилась 14 марта 1926 года в деревне Княжья Гора Батецкого района Новгородской области. В 1941 году подростком ушла в партизанский отряд. После войны работала сборщицей налогов в Батецком районе. Переехав в Новгород, трудилась на предприятии оборонного комплекса. Около 30 лет работала на заводе конденсаторов. За долголетний и добросовестный труд ей присвоено звание "Заслуженный ветеран завода" и "Ветеран труда". Награждена орденами "Трудовой славы III степени", "Отечественной войны II степени" и другими государственными наградами.