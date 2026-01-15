МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация.
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения - РИА Новости, 15.01.2026
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.01.2026
Самолет. Архивное фото