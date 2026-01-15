В Кирове приостановят полеты из аэропорта на 1,5 месяца из-за ремонта

Для работ привлечены федеральные средства в объеме более 2 миллиардов рублей в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

"С 22 апреля по 7 июня 2026 года пройдет ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Победилово. Работы выполнят в максимально короткие сроки. Всего за 1,5 месяца будет полностью обновлена взлетная полоса. Это повысит безопасность полетов", - говорится в сообщении.