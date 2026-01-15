https://ria.ru/20260115/aeroport-2068089200.html
В Кирове приостановят полеты из аэропорта на 1,5 месяца из-за ремонта
Полеты из аэропорта "Победилово" города Кирова будут остановлены с 22 апреля по 7 июня из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:41:00+03:00
2026-01-15T15:41:00+03:00
2026-01-15T15:41:00+03:00
киров
кировская область
победилово
киров
кировская область
