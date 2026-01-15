https://ria.ru/20260115/aeroport-2067965695.html
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.01.2026
