В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.01.2026
саратов
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов