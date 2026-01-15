Рейтинг@Mail.ru
Адвокат рассказал, как вернуть деньги за некачественное онлайн-обучение - РИА Новости, 15.01.2026
09:16 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/advokat-2067978484.html
Адвокат рассказал, как вернуть деньги за некачественное онлайн-обучение
Адвокат рассказал, как вернуть деньги за некачественное онлайн-обучение - РИА Новости, 15.01.2026
Адвокат рассказал, как вернуть деньги за некачественное онлайн-обучение
Россияне могут вернуть деньги за онлайн-курсы, для этого необходимо обратиться в образовательную организацию и обосновать, почему обучение осуществлено... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T09:16:00+03:00
2026-01-15T09:16:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новый год
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новый год
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новый год
Адвокат рассказал, как вернуть деньги за некачественное онлайн-обучение

Адвокат Богомолов рассказал, как вернуть деньги за некачественные онлайн-курсы

Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россияне могут вернуть деньги за онлайн-курсы, для этого необходимо обратиться в образовательную организацию и обосновать, почему обучение осуществлено некачественно: какие в нем недостатки и был ли нарушен договор, рассказал РИА Новости адвокат МКА "Клишин и партнеры" Виталий Богомолов.
"Во-первых, если онлайн-школа в установленный договором срок не устранила недостатки своих услуг, то потребитель вправе отказаться от них и потребовать полного возмещения убытков. Во-вторых, недостоверная информация об услугах дает право пострадавшему отказаться от них, даже если договор уже подписан. В-третьих, человек имеет право отказаться от услуг, если обнаружил существенный недостаток в них или другие существенные отступления от условий договора", - объяснил адвокат.
При этом сначала потребитель должен обратиться в образовательную организацию, которая оказывает услуги, с письменной претензией, добавил Богомолов. Если же компания отказывается разрешить ситуацию, пострадавший может подать исковое заявление в суд, а также написать заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру.
Адвокат напомнил, что по закону о защите прав потребителей гражданин имеет право на уменьшение стоимости услуг, если они оказаны некачественно, и даже на их безвозмездное оказание. Помимо этого, потребитель вправе потребовать у организации возместить расходы, которые понес в процессе устранения недостатков оказанных услуг.
"Потребителю необходимо сохранять переписку, номера телефонов, адрес сайта, договор, чеки, платежные поручения и другие документы для защиты своих прав", - заключил Богомолов.
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новый год
 
 
Заголовок открываемого материала