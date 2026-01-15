Адвокат рассказал, как вернуть деньги за некачественное онлайн-обучение

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россияне могут вернуть деньги за онлайн-курсы, для этого необходимо обратиться в образовательную организацию и обосновать, почему обучение осуществлено некачественно: какие в нем недостатки и был ли нарушен договор, рассказал РИА Новости адвокат МКА "Клишин и партнеры" Виталий Богомолов.

"Во-первых, если онлайн-школа в установленный договором срок не устранила недостатки своих услуг, то потребитель вправе отказаться от них и потребовать полного возмещения убытков. Во-вторых, недостоверная информация об услугах дает право пострадавшему отказаться от них, даже если договор уже подписан. В-третьих, человек имеет право отказаться от услуг, если обнаружил существенный недостаток в них или другие существенные отступления от условий договора", - объяснил адвокат.

При этом сначала потребитель должен обратиться в образовательную организацию, которая оказывает услуги, с письменной претензией, добавил Богомолов. Если же компания отказывается разрешить ситуацию, пострадавший может подать исковое заявление в суд, а также написать заявление в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Адвокат напомнил, что по закону о защите прав потребителей гражданин имеет право на уменьшение стоимости услуг, если они оказаны некачественно, и даже на их безвозмездное оказание. Помимо этого, потребитель вправе потребовать у организации возместить расходы, которые понес в процессе устранения недостатков оказанных услуг.