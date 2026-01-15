https://ria.ru/20260115/abbas-2068083380.html
Аббас планирует встреться с Путиным 22 января, заявил посол Палестины
Президент Палестины Махмуд Аббас планирует посетить на предстоящей неделе Россию и рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 22... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:30:00+03:00
в мире
палестина
россия
москва
махмуд аббас
владимир путин
Посол Нофаль: Аббас планирует встретиться с Путиным 22 января в Москве