Аббас планирует встреться с Путиным 22 января, заявил посол Палестины - РИА Новости, 15.01.2026
15:30 15.01.2026
Аббас планирует встреться с Путиным 22 января, заявил посол Палестины
Президент Палестины Махмуд Аббас планирует посетить на предстоящей неделе Россию и рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 22... РИА Новости, 15.01.2026
2026
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас планирует посетить на предстоящей неделе Россию и рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 22 января, сообщил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
"Господин Аббас приезжает 21 января вечером и улетит 23 января", - сказал посол.
По его словам, в Москве Аббас планирует провести встречу с Путиным 22 января.
"Основные темы переговоров определят сами президенты, но, думаю, будет обсуждаться ситуация в Газе", - добавил посол.
Заголовок открываемого материала