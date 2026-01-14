Прощание с Игорем Золотовицким пройдет 17 января

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Прощание с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким состоится 17 января, он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.
Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года. Артист длительное время боролся с онкологией.
"Прощание с Игорем Яковлевичем Золотовицким состоится в субботу, 17 января. В тот же день Игорь Яковлевич будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
В театре уточнили, что гражданская панихида начнется в 10.00 мск на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова, а в 13.00 состоится отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Николая Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.