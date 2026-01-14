В школе-студии МХАТ назвали причину смерти Золотовицкого

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий скончался после продолжительной болезни, у него была онкология, сообщили РИА Новости в школе-студии МХАТ.

"Да, онкология", — сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.