В школе-студии МХАТ назвали причину смерти Золотовицкого
В школе-студии МХАТ назвали причину смерти Золотовицкого - РИА Новости, 15.01.2026
В школе-студии МХАТ назвали причину смерти Золотовицкого
Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий скончался после продолжительной болезни, у него была онкология, сообщили РИА Новости в школе-студии МХАТ. РИА Новости, 15.01.2026
В школе-студии МХАТ назвали причину смерти Золотовицкого
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий скончался после продолжительной болезни, у него была онкология, сообщили РИА Новости в школе-студии МХАТ.
скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года.
"Да, онкология", — сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте
. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н. В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et Сetera
" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России
, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств России.