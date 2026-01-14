Школа-студия МХАТ выразила соболезнования в связи со смертью Золотовицкого

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Коллектив Школы-студии МХАТ выразил соболезнования в связи с кончиной ректора учреждения, заслуженного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств России Игоря Золотовицкого, о дате и месте прощания с мастером будет сообщено позднее.

"Сегодня не стало нашего ректора Игоря Яковлевича Золотовицкого. Школа-студия МХАТ скорбит и выражает соболезнования семье ректора - жене Вере Харыбиной, сыновьям Алексею и Александру, а также всем его родным и близким, всем, кто любил. О дате и времени прощания мы сообщим отдельно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Школы-студии.