Школа-студия МХАТ выразила соболезнования в связи со смертью Золотовицкого

Коллектив Школы-студии МХАТ выразил соболезнования в связи с кончиной ректора учреждения, заслуженного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств России Игоря... РИА Новости, 14.01.2026
Школа-студия МХАТ сообщит информацию о прощании с Золотовицким
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Коллектив Школы-студии МХАТ выразил соболезнования в связи с кончиной ректора учреждения, заслуженного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств России Игоря Золотовицкого, о дате и месте прощания с мастером будет сообщено позднее.
Золотовицкий
скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года.
"Сегодня не стало нашего ректора Игоря Яковлевича Золотовицкого. Школа-студия МХАТ скорбит и выражает соболезнования семье ректора - жене Вере Харыбиной, сыновьям Алексею и Александру, а также всем его родным и близким, всем, кто любил. О дате и времени прощания мы сообщим отдельно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Школы-студии.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте
. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Николая Гоголя
(агентство "Богис"). В Театре "Et cetera
" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России
, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.