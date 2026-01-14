Рейтинг@Mail.ru
Умер Игорь Золотовицкий
Культура
 
10:50 14.01.2026 (обновлено: 12:13 14.01.2026)
Умер Игорь Золотовицкий
Умер Игорь Золотовицкий
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер на 65-м году жизни, сообщили РИА Новости в вузе. РИА Новости, 14.01.2026
Умер Игорь Золотовицкий

РИА Новости: ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоИгорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Игорь Золотовицкий. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер на 65-м году жизни, сообщили РИА Новости в вузе.
"Да, это правда. В 9:30 Игорь Золотовицкий скончался в больнице", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что последние полгода артист боролся с онкологическим заболеванием.
Прощание с Золотовицким пройдет в МХТ имени Чехова, о дате театр пообещал сообщить позже.
Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983-м окончил Школу-студию МХАТ, после чего его приняли в труппу театра. На этой сцене он сыграл десятки ролей, работал также в театре "Et cetera", Театре имени Станиславского, "Школе современной пьесы" и других. Выступал и как режиссер — поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н. В. Гоголя.
С 1984 года снимался в кино, дебютировав в фильме "Егорка". На его счету также роли в таких картинах, как "Такси-блюз", "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и многих других.
С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а в 2013-м стал ректором.
В 2002 году Золотовицкому присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2020-м — заслуженного деятеля искусств.
 
