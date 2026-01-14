https://ria.ru/20260114/zolotovitskiy-2067752753.html
Умер Игорь Золотовицкий
Умер Игорь Золотовицкий - РИА Новости, 14.01.2026
Умер Игорь Золотовицкий
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер на 65-м году жизни, сообщили РИА Новости в вузе. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T10:50:00+03:00
2026-01-14T10:50:00+03:00
2026-01-14T12:13:00+03:00
культура
россия
игорь золотовицкий
ташкент
et cetera
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067751431_0:59:3035:1766_1920x0_80_0_0_07a424005c49feb5843478e39e3b36b4.jpg
россия
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067751431_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_67db9c581d75bd164f691dfec2fbf875.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь золотовицкий, ташкент, et cetera
Культура, Россия, Игорь Золотовицкий, Ташкент, Et Cetera
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер на 65-м году жизни, сообщили РИА Новости в вузе.
"Да, это правда. В 9:30 Игорь Золотовицкий
скончался в больнице", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что последние полгода артист боролся с онкологическим заболеванием.
Прощание с Золотовицким пройдет в МХТ имени Чехова, о дате театр пообещал сообщить позже.
Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте
. В 1983-м окончил Школу-студию МХАТ, после чего его приняли в труппу театра. На этой сцене он сыграл десятки ролей, работал также в театре "Et cetera", Театре имени Станиславского, "Школе современной пьесы" и других. Выступал и как режиссер — поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н. В. Гоголя.
С 1984 года снимался в кино, дебютировав в фильме "Егорка". На его счету также роли в таких картинах, как "Такси-блюз", "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и многих других.
С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а в 2013-м стал ректором.
В 2002 году Золотовицкому присвоили звание заслуженного артиста России, а в 2020-м — заслуженного деятеля искусств.