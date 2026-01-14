https://ria.ru/20260114/zolotovitskij-2067937699.html
Артисты МХТ имени Чехова почтили память Золотовицкого
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Артисты МХТ имени Чехова в среду почтили память ушедшего из жизни заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого после спектаклей "Дамасобачка" и "Соня-9", сообщили
в пресс-службе театра.
Золотовицкий
скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года. Артист полгода боролся с онкологией. Прощание с ним состоится в субботу на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова
.
"Сегодня после спектаклей "Дамасобачка" и "Соня-9" актеры вместе со зрителями почтили память Игоря Яковлевича Золотовицкого", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Спектакль "Соня-9" поставлен сыном актера - режиссером Александром Золотовицким, а среди актеров - ученики Золотовицкого из школы-студии МХАТ.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте
. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera
" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (принц Арагонский, принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России
, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.