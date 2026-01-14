Артисты МХТ имени Чехова почтили память Золотовицкого

"Сегодня после спектаклей "Дамасобачка" и "Соня-9" актеры вместе со зрителями почтили память Игоря Яковлевича Золотовицкого", - говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

Золотовицкий также снимался в кино, в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и другие.