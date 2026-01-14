В Киеве второй день нет света, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Жители Киева второй день остаются без электричества на фоне длительных аварийных отключений, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на столичные сообщества.

Во вторник издание " Страна.ua " сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.

"В Киеве второй день блэкаута... Сейчас у всех групп света либо нет вообще, либо он есть только у некоторых абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК , ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него.