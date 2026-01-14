https://ria.ru/20260114/zhiteli-2067831930.html
В Киеве второй день нет света, пишут СМИ
В Киеве второй день нет света, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2026
В Киеве второй день нет света, пишут СМИ
Жители Киева второй день остаются без электричества на фоне длительных аварийных отключений, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на столичные...
В Киеве второй день нет света, пишут СМИ
Жители Киева второй день остаются без света из-за аварийных отключений
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Жители Киева второй день остаются без электричества на фоне длительных аварийных отключений, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на столичные сообщества.
Во вторник издание "Страна.ua
" сообщало, что Киев
и ряд населенных пунктов в Киевской области
почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины
уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
"В Киеве второй день блэкаута... Сейчас у всех групп света либо нет вообще, либо он есть только у некоторых абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно информации украинской энергетической компании ДТЭК
, ситуация с электричеством в Киеве такова, что в течение трех часов жители получают свет, и около десяти проводят без него.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.