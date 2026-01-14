Жителя Узбекистана оштрафовали за звонок в полицию с жалобой на Трампа

ТАШКЕНТ, 14 янв – РИА Новости. Суд в Ташкенте оштрафовал местного жителя на 1,23 миллиона сумов (около 100 долларов) за звонок в полицию с жалобой на президента США Дональда Трампа, похитившего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в приговоре суда, копией которого располагает РИА Новости.