Жителя Узбекистана оштрафовали за звонок в полицию с жалобой на Трампа - РИА Новости, 14.01.2026
09:22 14.01.2026
Жителя Узбекистана оштрафовали за звонок в полицию с жалобой на Трампа
Суд в Ташкенте оштрафовал местного жителя на 1,23 миллиона сумов (около 100 долларов) за звонок в полицию с жалобой на президента США Дональда Трампа
в мире
ташкент
дональд трамп
удары сша по венесуэле
узбекистан
ташкент
узбекистан
в мире, ташкент, дональд трамп, удары сша по венесуэле, узбекистан
В мире, Ташкент, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле, Узбекистан
Жителя Узбекистана оштрафовали за звонок в полицию с жалобой на Трампа

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 14 янв – РИА Новости. Суд в Ташкенте оштрафовал местного жителя на 1,23 миллиона сумов (около 100 долларов) за звонок в полицию с жалобой на президента США Дональда Трампа, похитившего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в приговоре суда, копией которого располагает РИА Новости.
В материалах указано, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в ГУВД Ташкента и попросил принять заявление на Трампа. В полиции мужчину попросили прибыть в ближайшее отделение, но тот так и не явился для подачи жалобы.
«
"Назначить наказание, предусмотренное ст. 199 кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан (заведомо ложный вызов специализированных служб), в виде штрафа в размере трех базовых расчетных величин (1,23 миллиона сумов)", - говорится в тексте приговора.
На судебном заседании мужчина признал вину, подтвердив, что был пьян, не помнит смысл своего обращения и не осознавал возможные последствия своих действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреТашкентДональд ТрампУдары США по ВенесуэлеУзбекистан
 
 
