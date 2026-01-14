https://ria.ru/20260114/zhaloba-2067733729.html
Жителя Узбекистана оштрафовали за звонок в полицию с жалобой на Трампа
Жителя Узбекистана оштрафовали за звонок в полицию с жалобой на Трампа - РИА Новости, 14.01.2026
Жителя Узбекистана оштрафовали за звонок в полицию с жалобой на Трампа
Суд в Ташкенте оштрафовал местного жителя на 1,23 миллиона сумов (около 100 долларов) за звонок в полицию с жалобой на президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T09:22:00+03:00
2026-01-14T09:22:00+03:00
2026-01-14T09:22:00+03:00
в мире
ташкент
дональд трамп
удары сша по венесуэле
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067108308_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_5ce51d9a2105592578a28a141021004d.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
ташкент
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067108308_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_48b30ee82f76de130374b3ae4fa02797.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ташкент, дональд трамп, удары сша по венесуэле, узбекистан
В мире, Ташкент, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле, Узбекистан
Жителя Узбекистана оштрафовали за звонок в полицию с жалобой на Трампа
В Узбекистане мужчину оштрафовали на $100 за жалобу на Трампа о похищении Мадуро
ТАШКЕНТ, 14 янв – РИА Новости. Суд в Ташкенте оштрафовал местного жителя на 1,23 миллиона сумов (около 100 долларов) за звонок в полицию с жалобой на президента США Дональда Трампа, похитившего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в приговоре суда, копией которого располагает РИА Новости.
В материалах указано, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в ГУВД Ташкента
и попросил принять заявление на Трампа
. В полиции мужчину попросили прибыть в ближайшее отделение, но тот так и не явился для подачи жалобы.
«
"Назначить наказание, предусмотренное ст. 199 кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан (заведомо ложный вызов специализированных служб), в виде штрафа в размере трех базовых расчетных величин (1,23 миллиона сумов)", - говорится в тексте приговора.
На судебном заседании мужчина признал вину, подтвердив, что был пьян, не помнит смысл своего обращения и не осознавал возможные последствия своих действий.