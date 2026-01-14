Рейтинг@Mail.ru
В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,6
08:44 14.01.2026
В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,6
В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в среду юго-восточнее от села Сизим Каа-Хемского района Тувы, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 14.01.2026
2026
В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,6

КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в среду юго-восточнее от села Сизим Каа-Хемского района Тувы, сообщает региональный главк МЧС.
"Четырнадцатого января в 10.44 по местному времени (06.44 мск - ред.) зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 4,6 в 52 километрах юго-восточнее от села Сизим Каа-Хемского района", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что колебания земной поверхности не ощущались, обращений от местных жителей не поступало. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
Крупные землетрясения в России в 2020-2025 годах
Крупные землетрясения в России в 2020-2025 годах
30 июля 2025, 14:48
 
