В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,6
В Туве произошло землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в среду юго-восточнее от села Сизим Каа-Хемского района Тувы, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T08:44:00+03:00
2026-01-14T08:44:00+03:00
2026-01-14T08:45:00+03:00
происшествия
каа-хемский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика тыва
