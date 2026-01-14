Зеленский намерен ввести режим ЧС в энергетике на Украине

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На Украине введут режим ЧС в энергетике из-за серьезных перебоев в электроснабжении, заявил Владимир Зеленский.
«
"В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации", — написал он в Telegram-канале.
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября 2025, 08:00
Сегодня жители Киева второй день подряд остаются без электричества из-за длительных аварийных отключений. Накануне столица и несколько населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму. Мэр Виталий Кличко называл сложившуюся ситуацию с электро- и водоснабжением в высшей степени критической.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".