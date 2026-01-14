Рейтинг@Mail.ru
Зеленский намерен ввести режим ЧС в энергетике на Украине - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 14.01.2026 (обновлено: 21:57 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/zelenskiy-2067916862.html
Зеленский намерен ввести режим ЧС в энергетике на Украине
Зеленский намерен ввести режим ЧС в энергетике на Украине - РИА Новости, 14.01.2026
Зеленский намерен ввести режим ЧС в энергетике на Украине
На Украине введут режим ЧС в энергетике из-за серьезных перебоев в электроснабжении, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T20:40:00+03:00
2026-01-14T21:57:00+03:00
украина
в мире
киев
киевская область
юрий продан
владимир зеленский
дтэк
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_0:76:2000:1202_1920x0_80_0_0_da46cd91d6175263972ebbc1aab266e8.jpg
https://ria.ru/20251109/ukraina-2053725030.html
https://ria.ru/20260114/zelenskiy-2067767297.html
украина
киев
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_101:0:1878:1333_1920x0_80_0_0_5503d3e16e1454f1947dea1688001758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, киев, киевская область, юрий продан, владимир зеленский, дтэк, страна.ua
Украина, В мире, Киев, Киевская область, Юрий Продан, Владимир Зеленский, ДТЭК, Страна.ua
Зеленский намерен ввести режим ЧС в энергетике на Украине

Зеленский заявил о намерении ввести режим ЧС в энергетике на Украине

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На Украине введут режим ЧС в энергетике из-за серьезных перебоев в электроснабжении, заявил Владимир Зеленский.
«
"В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации", — написал он в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября 2025, 08:00
Сегодня жители Киева второй день подряд остаются без электричества из-за длительных аварийных отключений. Накануне столица и несколько населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму. Мэр Виталий Кличко называл сложившуюся ситуацию с электро- и водоснабжением в высшей степени критической.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Зеленский сделал тяжелое признание после российского удара
11:39
 
УкраинаВ миреКиевКиевская областьЮрий ПроданВладимир ЗеленскийДТЭКСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала