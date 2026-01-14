Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал тяжелое признание после российского удара
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:39 14.01.2026 (обновлено: 15:20 14.01.2026)
Зеленский сделал тяжелое признание после российского удара
Зеленский сделал тяжелое признание после российского удара
Владимир Зеленский заявил о непростом дне для Украины из-за массированного удара российских ракет 13 января. Об этом он написал в Telegram-канале. Глава... РИА Новости, 14.01.2026
Зеленский сделал тяжелое признание после российского удара

Зеленский заявил о непростом дне для Украины из-за удара ВС России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о непростом дне для Украины из-за массированного удара российских ракет 13 января. Об этом он написал в Telegram-канале.

Глава киевского режима добавил, что серьезно была повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому сотрудникам коммунальных служб приходится работать уже несколько недель круглосуточно.
Зеленский сделал истеричное заявление о союзниках
Вчера, 08:18
"Баллистические ракеты. Еще крылатые ракеты, ударные дроны. Часть удалось сбить. <...> Но были и попадания, к сожалению", — отметил Зеленский.

В ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в столице и области — аварийные.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
У Зеленского нет карт в рукаве, заявил Трамп
12 января, 14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКиевВооруженные силы Украины
 
 
