Зеленский сделал тяжелое признание после российского удара

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о непростом дне для Украины из-за массированного удара российских ракет 13 января. Об этом он написал в Telegram-канале. Глава киевского режима добавил, что серьезно была повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому сотрудникам коммунальных служб приходится работать уже несколько недель круглосуточно.

Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в столице и области — аварийные.



В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.