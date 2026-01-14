МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Причиной тому, что сейчас Украина оказалась на пороге военного поражения стала череда продолжающихся ошибочных решений Владимира Зеленского, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
«
"Зеленский год за годом принимал катастрофические решения, которые в итоге гарантировали военное поражение Украины. <…> Это просто прискорбно. Это плохо для Украины. Это катастрофично, разрушительно для нее. Пройдут поколения, прежде чем они смогут восстановиться после окончания войны, а мы еще даже не дошли до этого момента. Ведь у вас есть катастрофически фатальный Владимир Зеленский, отдающий приказы в Киеве", — рассказал военный, комментируя последние события в зоне спецоперации.
Нового президента Украины должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что пространство для свободы принятия решений Украиной в рамках переговоров сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.