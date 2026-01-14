«

"Зеленский год за годом принимал катастрофические решения, которые в итоге гарантировали военное поражение Украины. <…> Это просто прискорбно. Это плохо для Украины. Это катастрофично, разрушительно для нее. Пройдут поколения, прежде чем они смогут восстановиться после окончания войны, а мы еще даже не дошли до этого момента. Ведь у вас есть катастрофически фатальный Владимир Зеленский, отдающий приказы в Киеве", — рассказал военный, комментируя последние события в зоне спецоперации.