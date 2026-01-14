Рейтинг@Mail.ru
"Военное поражение": в США осудили решение Зеленского по СВО - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/zelenskiy-2067716613.html
"Военное поражение": в США осудили решение Зеленского по СВО
"Военное поражение": в США осудили решение Зеленского по СВО - РИА Новости, 14.01.2026
"Военное поражение": в США осудили решение Зеленского по СВО
Причиной тому, что сейчас Украина оказалась на пороге военного поражения стала череда продолжающихся ошибочных решений Владимира Зеленского, заявил подполковник РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T05:09:00+03:00
2026-01-14T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дэниел дэвис
владимир зеленский
киев
сша
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067376906_0:0:2005:1129_1920x0_80_0_0_cb402d0a300f17bd4c7ed4ffb67f2bdd.jpg
https://ria.ru/20260113/zelenskiy-2067497085.html
https://ria.ru/20260108/svo-2066826899.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067376906_222:0:2005:1337_1920x0_80_0_0_c13c1a82471b5445cd4385cd370828be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дэниел дэвис, владимир зеленский, киев, сша, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дэниел Дэвис, Владимир Зеленский, Киев, США, Дмитрий Песков
"Военное поражение": в США осудили решение Зеленского по СВО

Подполковник Дэвис: именно решения Зеленского гарантировали поражение Украины

© REUTERS / Annegret HilseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Причиной тому, что сейчас Украина оказалась на пороге военного поражения стала череда продолжающихся ошибочных решений Владимира Зеленского, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
«
"Зеленский год за годом принимал катастрофические решения, которые в итоге гарантировали военное поражение Украины. <…> Это просто прискорбно. Это плохо для Украины. Это катастрофично, разрушительно для нее. Пройдут поколения, прежде чем они смогут восстановиться после окончания войны, а мы еще даже не дошли до этого момента. Ведь у вас есть катастрофически фатальный Владимир Зеленский, отдающий приказы в Киеве", — рассказал военный, комментируя последние события в зоне спецоперации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Пальцы в дверь": с Зеленским случилась катастрофа из-за России
13 января, 03:53
Нового президента Украины должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что пространство для свободы принятия решений Украиной в рамках переговоров сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Боевая работа на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
На Западе заявили об экстренном ухудшении ситуации в зоне СВО
8 января, 04:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДэниел ДэвисВладимир ЗеленскийКиевСШАДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала