Зеленский намекнул на расширение мобилизации в ВСУ

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский, комментируя назначение нового министра обороны Украины, намекнул на необходимость расширения мобилизации в ряды ВСУ.
Верховная рада в среду проголосовала за назначение экс-главы министерства цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. По его словам, он намерен провести аудиты в военкоматах, в украинской армии и самом министерстве обороны.
"Нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве", - написал Зеленский в своем Telegram-канале после встречи с новым министром обороны.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.