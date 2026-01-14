Рейтинг@Mail.ru
Зеленский намекнул на расширение мобилизации в ВСУ - РИА Новости, 14.01.2026
19:16 14.01.2026
Зеленский намекнул на расширение мобилизации в ВСУ
Владимир Зеленский, комментируя назначение нового министра обороны Украины, намекнул на необходимость расширения мобилизации в ряды ВСУ. РИА Новости, 14.01.2026
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, михаил федоров
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Михаил Федоров
© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский, комментируя назначение нового министра обороны Украины, намекнул на необходимость расширения мобилизации в ряды ВСУ.
Верховная рада в среду проголосовала за назначение экс-главы министерства цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. По его словам, он намерен провести аудиты в военкоматах, в украинской армии и самом министерстве обороны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Прячет голову в песок". Орбан сообщил ЕС плохие новости об Украине
18:55
"Нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве", - написал Зеленский в своем Telegram-канале после встречи с новым министром обороны.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней
14:11
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныМихаил Федоров
 
 
