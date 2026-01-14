https://ria.ru/20260114/zapad-2067776787.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад" - РИА Новости, 14.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад, противник... РИА Новости, 14.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Запад"
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне группировки "Запад" за сутки