"Их опозорят": в США раскрыли, как Макрон и Мерц рассмешили Россию

«

"Все эти люди, я говорю о Мерце, Макроне, Стармере, действительно уязвимы. <…> Они вложили миллиарды и миллиарды крайне необходимых средств в украинскую авантюру, а теперь она просто разваливается. В ближайшие год-полтора в этих странах пройдут выборы. Эти люди потеряют власть. Их просто опозорят", — рассказал эксперт.