МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лидеры западных государств оказались в ловушке из-за поддержки Украины, а их попытки демонстрировать силу вызывают у России лишь смех, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Дэвиду Лину в эфире его YouTube-канала.
«
"Все эти люди, я говорю о Мерце, Макроне, Стармере, действительно уязвимы. <…> Они вложили миллиарды и миллиарды крайне необходимых средств в украинскую авантюру, а теперь она просто разваливается. В ближайшие год-полтора в этих странах пройдут выборы. Эти люди потеряют власть. Их просто опозорят", — рассказал эксперт.
По его мнению, эти лидеры могут быть даже привлечены к последующей ответственности за многомиллиардные транши Киеву, сделанные без одобрения законодательной власти и гражданских обществ.
«
"А все может пойти еще хуже, ведь они растратили огромные деньги без реального одобрения со стороны населения или парламента. Таким образом, у них есть личная потребность демонстрировать свою якобы "силу". Все это выглядит смешно с точки зрения позиции Москвы", — подытожил Макговерн.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине. Она добавила, что бремя кредита ляжет на самих европейских граждан.