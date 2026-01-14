Рейтинг@Mail.ru
06:58 14.01.2026
"Их опозорят": в США раскрыли, как Макрон и Мерц рассмешили Россию
2026-01-14T06:58:00+03:00
2026-01-14T06:58:00+03:00
в мире
украина
россия
рэй макговерн
мария захарова
центральное разведывательное управление (цру)
владимир зеленский
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016982180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b0e10889feb65fbe577023c85b35e9d.jpg
https://ria.ru/20260114/ukraina-2067706825.html
https://ria.ru/20260114/ukraina-2067701599.html
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, рэй макговерн, мария захарова, центральное разведывательное управление (цру), владимир зеленский, киев
В мире, Украина, Россия, Рэй Макговерн, Мария Захарова, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Зеленский, Киев
"Их опозорят": в США раскрыли, как Макрон и Мерц рассмешили Россию

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: лидеры Запада будут опозорены из-за украинской аферы

© AP Photo / Ludovic MarinПремьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Лидеры западных государств оказались в ловушке из-за поддержки Украины, а их попытки демонстрировать силу вызывают у России лишь смех, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Дэвиду Лину в эфире его YouTube-канала.
«
"Все эти люди, я говорю о Мерце, Макроне, Стармере, действительно уязвимы. <…> Они вложили миллиарды и миллиарды крайне необходимых средств в украинскую авантюру, а теперь она просто разваливается. В ближайшие год-полтора в этих странах пройдут выборы. Эти люди потеряют власть. Их просто опозорят", — рассказал эксперт.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ: Франция создала серьезные проблемы для Украины на этой неделе
Вчера, 02:38
По его мнению, эти лидеры могут быть даже привлечены к последующей ответственности за многомиллиардные транши Киеву, сделанные без одобрения законодательной власти и гражданских обществ.
«
"А все может пойти еще хуже, ведь они растратили огромные деньги без реального одобрения со стороны населения или парламента. Таким образом, у них есть личная потребность демонстрировать свою якобы "силу". Все это выглядит смешно с точки зрения позиции Москвы", — подытожил Макговерн.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине. Она добавила, что бремя кредита ляжет на самих европейских граждан.
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
На Западе заявили о самом сложном положении Украины за четыре года
Вчера, 01:03
 
В миреУкраинаРоссияРэй МакговернМария ЗахароваЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Владимир ЗеленскийКиев
 
 
