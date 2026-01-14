Рейтинг@Mail.ru
"Вот-вот нападет". На Западе раскрыли, за счет чего хотят победить Россию
06:16 14.01.2026
"Вот-вот нападет". На Западе раскрыли, за счет чего хотят победить Россию
Западные страны расписываются в собственной немощности, борясь с инакомыслием и запрещая российские средства массовой информации, заявил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо.
в мире, россия, швейцария, париж, жак бо, нато
В мире, Россия, Швейцария, Париж, Жак Бо, НАТО
"Вот-вот нападет". На Западе раскрыли, за счет чего хотят победить Россию

Полковник Бо: антироссийская политика доказывает слабость Запада

© AP Photo / Markus SchreiberСаммит НАТО в Гааге
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Западные страны расписываются в собственной немощности, борясь с инакомыслием и запрещая российские средства массовой информации, заявил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"В один день нам говорят, что Россия вставляет в ракеты микрочипы из стиральных машин, что у нее больше нет ракет, что у нее осталось боеприпасов всего на три-четыре месяца. А через три недели нам говорят, что Россия вот-вот нападет на Париж. <…> Вот в чем суть вопроса: какова достоверность западных государств?" — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Когда лучший союзник предал: Россию начали рвать на части
11 января, 08:00
Вместе с тем полковник подчеркнул, что многие решения в отношении России демонстрируют слабость Запада, сомневающегося в прочности и справедливости своей собственной системы.
"Когда вы начинаете прибегать к цензуре — вводите санкции против отдельных лиц, запрещаете высказывания, не позволяете людям публиковать что-либо или, например, блокируете российские СМИ, это означает, что вы не уверены в собственной системе. <…> Ваши политика, риторика и управление слабы, поскольку не построены на прочном фундаменте фактов и доказательств. То, что мы наблюдаем на Западе, — пример внутренней слабости", — пояснил Бо.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Террористы готовят Германию к войне с Россией
6 января, 08:00
 
