МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Западные страны расписываются в собственной немощности, борясь с инакомыслием и запрещая российские средства массовой информации, заявил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"В один день нам говорят, что Россия вставляет в ракеты микрочипы из стиральных машин, что у нее больше нет ракет, что у нее осталось боеприпасов всего на три-четыре месяца. А через три недели нам говорят, что Россия вот-вот нападет на Париж. <…> Вот в чем суть вопроса: какова достоверность западных государств?" — отметил он.
Вместе с тем полковник подчеркнул, что многие решения в отношении России демонстрируют слабость Запада, сомневающегося в прочности и справедливости своей собственной системы.
"Когда вы начинаете прибегать к цензуре — вводите санкции против отдельных лиц, запрещаете высказывания, не позволяете людям публиковать что-либо или, например, блокируете российские СМИ, это означает, что вы не уверены в собственной системе. <…> Ваши политика, риторика и управление слабы, поскольку не построены на прочном фундаменте фактов и доказательств. То, что мы наблюдаем на Западе, — пример внутренней слабости", — пояснил Бо.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
