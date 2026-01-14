МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Давление общественного мнения вынудит лидеров западных государств изменить политику по многим вопросам как внутренней, так и международной повестки, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Западные элиты потеряли контроль и не могут проводить политику, потому что люди им не верят. <…> Люди знают, что они говорят им неправду. Когда им говорят, что русские идут, они отвечают: "Мы с этим не согласны, вы не получите наших детей", — отметил он.
В то же время Крайнер выразил уверенность, что в скором времени элита Запада в ответ на требования населения сменит свои подходы ко многим актуальным вопросам.
"Никто больше не верит в теорию глобального потепления. Никто больше не верит в необходимость войны с Россией и так далее. Общественная поддержка Израиля безвозвратно упала и она не восстановится. Это значит, что им придется изменить курс, потому что общественность, общественное мнение оказывает давление", — пояснил политолог.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
