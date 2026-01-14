"Они неполноценные". На Западе раскрыли, почему на самом деле боятся Россию

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Россия опасна для западных стран тем, что не собирается становиться похожей на них, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Сегодня русские стоят на своих ногах, уверенные в себе, очень гордые тем, кто они есть. А Западу это не нужно. Мы не хотим иметь дело с Россией, которая остается Россией. Запад хочет, чтобы Россия была побежденной, зависимой, покорной, слабой. Мы не можем смириться с Россией, которая стоит на собственных ногах и говорит: "Мы гордимся тем, кто мы есть". Потому что самая большая угроза, которую Россия представляет сейчас для Запада, — это то, что она не хочет быть похожей на нас", — отметил он.
По словам Риттера, Запад контролирует мир, внушая странам и народам комплекс неполноценности, в результате чего у них появляются зависть к западному образу жизни и соответствующие стремления.
"Так Запад контролирует мир. Так работает американская гегемония. Мы убеждаем соответствующие общества, что они неполноценные, что единственный способ получить место за столом — стать такими, как мы", — пояснил аналитик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.