Washington Post прокомментировал обыски в доме журналистки

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Журналистка газеты Washington Post Ханна Натансон, дом которой обыскали агенты ФБР, не является объектом расследования о разглашении информации, составляющей государственную тайну, сообщает Журналистка газеты Washington Post Ханна Натансон, дом которой обыскали агенты ФБР, не является объектом расследования о разглашении информации, составляющей государственную тайну, сообщает издание со ссылкой на судебный ордер.

Ранее об обыске в доме Натансон сообщила газета New York Times, которая связала произошедшее с профессиональной деятельностью журналистки, опрашивавшей уволенных чиновников федеральных ведомств.

Как следует из публикации Washington Post, следователи сообщили Натансон, что она не является объектом расследования. В ордере говорилось, что правоохранительные органы расследуют дело в отношении Аурелио Переса-Лугонеса, системного администратора из штата Мэриленда. По данным следствия, Перес-Лугонес, имеющий допуск к секретной информации высшего уровня, обвиняется в краже и выносе домой секретных разведывательных отчетов, которые были найдены в его ланч-боксе.

Сообщается, что журналистка находилась у себя дома в штате Виргиния во время визита агентов. В ходе обыска были изъяты смартфон, личный и служебный ноутбуки, а также смарт-часы.