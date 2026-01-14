https://ria.ru/20260114/wp-2067914041.html
Washington Post прокомментировал обыски в доме журналистки
Washington Post прокомментировал обыски в доме журналистки
Washington Post прокомментировал обыски в доме журналистки
Журналистка газеты Washington Post Ханна Натансон, дом которой обыскали агенты ФБР, не является объектом расследования о разглашении информации, составляющей... РИА Новости, 14.01.2026
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ec80ea662568f24955159f2f1b815f0f.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Журналистка газеты Washington Post Ханна Натансон, дом которой обыскали агенты ФБР, не является объектом расследования о разглашении информации, составляющей государственную тайну, сообщает издание
со ссылкой на судебный ордер.
Ранее об обыске в доме Натансон сообщила газета New York Times, которая связала произошедшее с профессиональной деятельностью журналистки, опрашивавшей уволенных чиновников федеральных ведомств.
Как следует из публикации Washington Post, следователи сообщили Натансон, что она не является объектом расследования. В ордере говорилось, что правоохранительные органы расследуют дело в отношении Аурелио Переса-Лугонеса, системного администратора из штата Мэриленда. По данным следствия, Перес-Лугонес, имеющий допуск к секретной информации высшего уровня, обвиняется в краже и выносе домой секретных разведывательных отчетов, которые были найдены в его ланч-боксе.
Сообщается, что журналистка находилась у себя дома в штате Виргиния во время визита агентов. В ходе обыска были изъяты смартфон, личный и служебный ноутбуки, а также смарт-часы.
Washington Post подтвердила, что Натансон освещает работу госаппарата и имеет отношение к "самым резонансным и деликатным" материалам издания на эту тему.