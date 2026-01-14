https://ria.ru/20260114/vznos-2067820503.html
ГД в I чтении приняла проект о инвестиционном доходе с пенсионных взносов
ГД в I чтении приняла проект о инвестиционном доходе с пенсионных взносов - РИА Новости, 14.01.2026
ГД в I чтении приняла проект о инвестиционном доходе с пенсионных взносов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, гарантирующий гражданам право на инвестиционный доход с пенсионных... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:44:00+03:00
экономика
госдума рф
общество
2026
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, гарантирующий гражданам право на инвестиционный доход с пенсионных взносов, даже если они были позже возвращены работодателю.
Законопроектом предлагается зачислять гражданам на пенсионный счёт инвестиционный доход, полученный от временного размещения страховых взносов, даже если эти взносы были позже возвращены работодателю из-за переплаты.
Также определяется механизм расчета размера этих средств, подлежащих исключению из указанного резерва для отражения на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.