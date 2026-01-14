ГД в I чтении приняла проект о инвестиционном доходе с пенсионных взносов

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, гарантирующий гражданам право на инвестиционный доход с пенсионных взносов, даже если они были позже возвращены работодателю.

Законопроектом предлагается зачислять гражданам на пенсионный счёт инвестиционный доход, полученный от временного размещения страховых взносов, даже если эти взносы были позже возвращены работодателю из-за переплаты.