В Москве пройдет выставка "Лучшие собаки и кошки России"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. С 13 по 15 февраля в выставочном комплексе Гостиный Двор пройдет выставка "Лучшие собаки и кошки России". В течение трех дней гости мероприятия увидят 1500 собак и 350 кошек со всей страны, включая редкие и мало представленные породы.

В программе будут представлены зрелищные соревнования, танцы с собаками и конкурсы по грумингу. На выставке будут работать интерактивные зоны и открытые лектории. Посетители смогут задать вопросы кинологами, фелинологами и заводчиками. Отдельный блок мероприятия будет посвящен культуре социальной ответственности. Кроме того, на площадке будут представлены животные из приютов. Также в программе — работа животных-терапевтов и проекты с собаками-помощниками, которые поддерживают детей и людей с инвалидностью.