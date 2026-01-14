В Москве пройдет выставка "Лучшие собаки и кошки России"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. С 13 по 15 февраля в выставочном комплексе Гостиный Двор пройдет выставка "Лучшие собаки и кошки России". В течение трех дней гости мероприятия увидят 1500 собак и 350 кошек со всей страны, включая редкие и мало представленные породы.
В программе будут представлены зрелищные соревнования, танцы с собаками и конкурсы по грумингу. На выставке будут работать интерактивные зоны и открытые лектории. Посетители смогут задать вопросы кинологами, фелинологами и заводчиками. Отдельный блок мероприятия будет посвящен культуре социальной ответственности. Кроме того, на площадке будут представлены животные из приютов. Также в программе — работа животных-терапевтов и проекты с собаками-помощниками, которые поддерживают детей и людей с инвалидностью.
Программа:
- Выставка откроется 13 февраля деловой программой при участии представителей ведущих ведомств, зоо-бизнеса и профильных министерств о современных подходах к содержанию животных.
- В субботу, 14 февраля, запланированы выставки, конкурсы и шоу-программы для владельцев и всех, кто любит животных.
- 15 февраля состоятся финальные выступления и определение лучших собак и кошек России.
Все подробности о событии и его программе можно найти на официальном сайте.
Выставка пройдет с 13 по 15 февраля 2026 года с 10:00 до 19:00 в Гостином Дворе (Москва, ул. Ильинка, 4).
Возрастное ограничение 0+.