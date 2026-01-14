Рейтинг@Mail.ru
Подсчитана максимальная выплата по "налоговому кешбэку"
03:27 14.01.2026 (обновлено: 11:20 14.01.2026)
Подсчитана максимальная выплата по "налоговому кешбэку"
Подсчитана максимальная выплата по "налоговому кешбэку"
Российская семья из четырех человек в 2026 году сможет получить до 89,4 тысячи рублей в качестве "налогового кешбэка", который вводится с 1 января, следует из... РИА Новости, 14.01.2026
2026
россия, александр новак, министерство финансов рф (минфин россии), общество
Подсчитана максимальная выплата по "налоговому кешбэку"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российская семья из четырех человек в 2026 году сможет получить до 89,4 тысячи рублей в качестве "налогового кешбэка", который вводится с 1 января, следует из расчетов РИА Новости по открытым данным.
Семейная налоговая выплата с января, как ранее подсчитало РИА Новости, будет доступна семьям с двумя родителями, которые совокупно получали в прошедшем году не более 106,4 тысячи рублей в месяц. При этом в семьях с одним родителем и двумя детьми верхняя граница доходов составит 79,8 тысячи рублей.
В год семья из двух родителей и двух детей сможет получить максимум 89,4 тысячи рублей в рамках этой льготы, а семья с одним родителем и двумя детьми — до 67 тысяч рублей.
Со следующего года в рамках поддержки семей с детьми будет введена семейная налоговая выплата работающим гражданам России, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума.
Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного, исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке шесть процентов. Таким образом, разница между 13 процентами и шестью процентами налога будет возвращаться семье по итогам года. Минфин сравнивал этот вид поддержки с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года.
Вице-премьер России Александр Новак в начале декабря говорил, что семейную налоговую выплату со следующего года получат 4,2 миллиона российских семей, имеющих двух и более детей.
