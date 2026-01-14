https://ria.ru/20260114/vulkan-2067767564.html
В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи
В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи
Вулкан Мерапи, расположенный в индонезийской провинции Западная Суматра, извергся в среду утром, выбросив вулканический пепел на высоту до 1,6 тысячи метров над РИА Новости, 14.01.2026
западная суматра
индонезия
в мире
западная суматра
индонезия
ДЖАКАРТА, 14 янв - РИА Новости.
Вулкан Мерапи, расположенный в индонезийской провинции Западная Суматра, извергся в среду утром, выбросив вулканический пепел на высоту до 1,6 тысячи метров над кратером, передает агентство ANTARA
.
"Извержение Мерапи произошло в 09.36 (05.36 мск - ред.). Наблюдался пепловый столб высотой около 1,6 тысячи метров над вершиной", - сообщил сотрудник наблюдательного поста вулкана Мерапи Ахмад Рифанди.
В настоящее время вулкану Мерапи присвоен второй уровень опасности. Центр вулканологии и снижения рисков геологических катастроф Индонезии (PVMBG) выпустил ряд рекомендаций, в том числе запретил местным жителям и туристам осуществлять любую деятельность в радиусе трёх километров от центра активности.
PVMBG также предупредил о потенциальной угрозе схода холодных лавовых потоков.