11:40 14.01.2026 (обновлено: 11:57 14.01.2026)
В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи
В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи
Вулкан Мерапи, расположенный в индонезийской провинции Западная Суматра, извергся в среду утром, выбросив вулканический пепел на высоту до 1,6 тысячи метров над РИА Новости, 14.01.2026
В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи

© ANTARA/HO-Padang Panjang ORARI Public Relations/rstИзвержение вулкана Мерапи в индонезийской провинции Западная Суматра
© ANTARA/HO-Padang Panjang ORARI Public Relations/rst
Извержение вулкана Мерапи в индонезийской провинции Западная Суматра
ДЖАКАРТА, 14 янв - РИА Новости. Вулкан Мерапи, расположенный в индонезийской провинции Западная Суматра, извергся в среду утром, выбросив вулканический пепел на высоту до 1,6 тысячи метров над кратером, передает агентство ANTARA.
"Извержение Мерапи произошло в 09.36 (05.36 мск - ред.). Наблюдался пепловый столб высотой около 1,6 тысячи метров над вершиной", - сообщил сотрудник наблюдательного поста вулкана Мерапи Ахмад Рифанди.
В настоящее время вулкану Мерапи присвоен второй уровень опасности. Центр вулканологии и снижения рисков геологических катастроф Индонезии (PVMBG) выпустил ряд рекомендаций, в том числе запретил местным жителям и туристам осуществлять любую деятельность в радиусе трёх километров от центра активности.
PVMBG также предупредил о потенциальной угрозе схода холодных лавовых потоков.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7
10 января, 18:21
 
Западная СуматраИндонезияВ мире
 
 
