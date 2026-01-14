В Индонезии произошло извержение вулкана Мерапи

"Извержение Мерапи произошло в 09.36 (05.36 мск - ред.). Наблюдался пепловый столб высотой около 1,6 тысячи метров над вершиной", - сообщил сотрудник наблюдательного поста вулкана Мерапи Ахмад Рифанди.

В настоящее время вулкану Мерапи присвоен второй уровень опасности. Центр вулканологии и снижения рисков геологических катастроф Индонезии (PVMBG) выпустил ряд рекомендаций, в том числе запретил местным жителям и туристам осуществлять любую деятельность в радиусе трёх километров от центра активности.