Вучич назвал ситуацию вокруг Гренландии борьбой США за Арктику

БЕЛГРАД, 14 янв - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назвал ситуацию вокруг Гренландии борьбой США за контроль над 10% Арктики.
Телеканал Pink TV в ночь на Старый новый год выпустил в эфир развлекательную передачу Ami G show с участием президента Сербии.
В Дании рассказали о вине гренландцев за притязания США на остров
24 марта 2025, 14:50
"Для людей, которые не знают, согласно подтвержденным запасам, это около 13% нефти, 30% мирового газа, есть редкие металлы и минералы, они очень богаты. Вы знаете, что Россия по своему положению контролирует 45% арктической территории, а США только с Гренландией могут претендовать на 10% контроля, это большая борьба и так просто не завершится", - сказал президент Сербии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.