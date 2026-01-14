https://ria.ru/20260114/vuchich-2067828230.html
Вучич сообщил, что встретил сына Трампа в ОАЭ
Вучич сообщил, что встретил сына Трампа в ОАЭ - РИА Новости, 14.01.2026
Вучич сообщил, что встретил сына Трампа в ОАЭ
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что встретил в ОАЭ сына президента США Дональда Трампа-младшего и вскоре ожидает увидеть его в Сербии. РИА Новости, 14.01.2026
