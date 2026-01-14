Рейтинг@Mail.ru
Вучич сообщил, что встретил сына Трампа в ОАЭ - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/vuchich-2067828230.html
Вучич сообщил, что встретил сына Трампа в ОАЭ
Вучич сообщил, что встретил сына Трампа в ОАЭ - РИА Новости, 14.01.2026
Вучич сообщил, что встретил сына Трампа в ОАЭ
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что встретил в ОАЭ сына президента США Дональда Трампа-младшего и вскоре ожидает увидеть его в Сербии. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:01:00+03:00
2026-01-14T15:01:00+03:00
в мире
сербия
оаэ
сша
александр вучич
дональд трамп
газпром
нефтяная индустрия сербии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
https://ria.ru/20251216/pomolvka-2062287418.html
сербия
оаэ
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, оаэ, сша, александр вучич, дональд трамп, газпром, нефтяная индустрия сербии
В мире, Сербия, ОАЭ, США, Александр Вучич, Дональд Трамп, Газпром, Нефтяная индустрия Сербии
Вучич сообщил, что встретил сына Трампа в ОАЭ

Вучич сообщил, что видел в ОАЭ Трампа-младшего и ждет его в Белграде

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 14 янв - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что встретил в ОАЭ сына президента США Дональда Трампа-младшего и вскоре ожидает увидеть его в Сербии.
Сербский президент находится в рабочей поездке в Абу-Даби, где участвует в форуме "Неделя устойчивости".
"Человек встал, чтобы поздороваться. Он и девушка, с которой обручен. Ожидаю его скоро в Белграде", - ответил Вучич сербским журналистам на вопрос, встретился ли он в ОАЭ с Дональдом Трампом-младшим.
Сербский лидер в середине марта заявил по итогам встречи с сыном президента США в Белграде, что американское руководство вряд ли отменит санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, крупнейшие владельцы акций "Газпром нефть" и "Газпром") до того, как будет достигнуто соглашение с РФ по Украине.
Дональд Трамп–младший - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трамп-младший сообщил о помолвке
16 декабря 2025, 08:46
 
В миреСербияОАЭСШААлександр ВучичДональд ТрампГазпромНефтяная индустрия Сербии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала