Вучич заявил, что "Моссад" и ЦРУ вмешиваются в ситуацию в Иране

БЕЛГРАД, 14 янв - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что израильская разведка "Моссад" и ЦРУ США вмешиваются в ситуацию с иранскими протестами, повторяя сценарий операции, проведенной Западом в Иране в 1953 году.
"Прошу людей почитать книги "Операция Aякс" и "Все люди шаха". Это операция 1953 года, когда (последний шах Ирана Мохаммед - ред.) Реза Пехлеви взял власть. Посмотрите сегодня, как "Моссад" и ЦРУ проводят операции по тому же рецепту 73 года спустя. И здесь мечтали после 25 лет, что смогут повторить 5 октября (2000 года, свержение экс-президента Слободана Милошевича - ред.)", - заявил Вучич в эфире передачи Ami G show в эфире Pink TV в ночь на среду.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в государстве активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде городов ИРИ протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя исламской республики. Были жертвы как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти республики, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января объявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Беспорядки в Тегеране в августе 1953 года, организованные западными спецслужбами, привели к замене законно избранного правительства во главе с премьером Мохаммедом Мосаддыком на правительство под руководством ставленника Запада Фазлоллы Захеди.