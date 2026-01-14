ВТБ рассказал о новом виде мошенничества с обновлением сим-карты

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников сотовых операторов и предлагают обновить сим-карту, Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников сотовых операторов и предлагают обновить сим-карту, сообщает ВТБ в Telegram-канале.

"Как работает схема: мошенники звонят под видом сотрудников сотовых операторов и спрашивают о сбоях связи, затем предлагают обновить сим-карту, чтобы улучшить сигнал. Для этого просят скачать приложение", - рассказывает банк.

В результате злоумышленники получают контроль над устройством и могут зайти в онлайн-банк.

Кредитная организация рекомендует не скачивать приложения по просьбе звонящего, не давать программам доступ к экрану и контактам.