В Харьковской и Сумской области ликвидировали специалистов связи и ПВО ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/vsu-2067928556.html
В Харьковской и Сумской области ликвидировали специалистов связи и ПВО ВСУ
В Харьковской и Сумской области ликвидировали специалистов связи и ПВО ВСУ - РИА Новости, 14.01.2026
В Харьковской и Сумской области ликвидировали специалистов связи и ПВО ВСУ
Отправленные командованием ВСУ на передовую специалисты связи и ПВО ликвидированы в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T22:13:00+03:00
2026-01-14T22:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
киевская область
харьковская область
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
киевская область
харьковская область
сумская область, киевская область, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Киевская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Харьковской и Сумской области ликвидировали специалистов связи и ПВО ВСУ

РИА Новости: в Харьковской и Сумской областях ликвидировали специалистов ПВО ВСУ

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Отправленные командованием ВСУ на передовую специалисты связи и ПВО ликвидированы в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее собеседник агентства сообщал, что командование ВСУ привлекло связистов из 76-го полка для удержания позиций на харьковском направлении.
"В сети появляются некрологи военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Харьковской и Сумской областях, которые проходили службу в подразделениях связи и ПВО", - сказал представитель силовых структур.
Оператор зенитно-ракетной батареи Сергей Дикий из Киевской области получил удар FPV-дрона, будучи в окопе, отметил собеседник агентства.
"Военнослужащий Андрей Васьков убит в ходе боев в районе Старицы Харьковской области. Он проходил службу в 76-м полку связи и радиотехнического обеспечения воздушных сил Украины", - добавил он.
