ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области

По данным губернатора, в Шебекинском округе ударам дронов подверглись села Графовка и Белянка, повреждены автомобили. В Волоконовском округе в хуторе Волчий-Первый и селе Борисовка атакованы автомобиль и сельхозтехника. Также атаки затронули Грайворонский округ (село Глотово), Валуйский (поселок Уразово) и Краснояружский (села Илек-Пеньковка и Сергиевка) округа, где повреждены частный дом, инфраструктурный объект, микроавтобус и складское помещение, уточнил глава области.