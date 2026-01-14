Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 14.01.2026 (обновлено: 19:12 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/vsu-2067901894.html
ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 14.01.2026
ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали беспилотниками 11 населенных пунктов в нескольких районах Белгородской области, в результате повреждения получили жилые дома, автомобили и... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T19:10:00+03:00
2026-01-14T19:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067902054_0:113:1022:688_1920x0_80_0_0_c431b64fd1d6721babb62f5feebab1d4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067902054_53:113:970:801_1920x0_80_0_0_03b052b1bd767fab10e97b3a8e8e54e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ беспилотниками атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области. 14 января 2026
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 14 января 2026 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. 14 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотниками 11 населенных пунктов в нескольких районах Белгородской области, в результате повреждения получили жилые дома, автомобили и инфраструктура, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Атаки беспилотников ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В Белгородском округе в посёлке Октябрьский при ударе FPV-дрона посечены остекление многоквартирного дома и припаркованный автомобиль. В селе Никольское в результате детонации беспилотника в двух частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасад. Кроме того, повреждены надворная постройка и машина. В селе Бессоновка дрон сдетонировал на парковке предприятия", - написал Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, в Шебекинском округе ударам дронов подверглись села Графовка и Белянка, повреждены автомобили. В Волоконовском округе в хуторе Волчий-Первый и селе Борисовка атакованы автомобиль и сельхозтехника. Также атаки затронули Грайворонский округ (село Глотово), Валуйский (поселок Уразово) и Краснояружский (села Илек-Пеньковка и Сергиевка) округа, где повреждены частный дом, инфраструктурный объект, микроавтобус и складское помещение, уточнил глава области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала