ВСУ обстреливают Каменку-Днепровскую в Запорожской области

По его словам, опасность повторных ударов сохраняется.

"2730 абонентов Каменско-Днепровского округа обесточены в результате артобстрела. Это село Великая Знаменка и город Каменка-Днепровская. Специалисты приступят к восстановлению электроснабжения сразу после стабилизации обстановки", - добавил Балицкий.