ВСУ атаковали Белгородскую область около 70 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области почти 70 беспилотниками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 13 января. Атакам подверглись 37 населенных пунктов в 7 муниципалитетах области. Было выпущено не менее 22 боеприпасов, зафиксированы атаки 69 беспилотников, из них 35 сбиты и подавлены. Два человека погибли, один ранен. За отчётный период повреждены 13 частных домовладений, два объекта инфраструктуры и шесть транспортных средств.
"Над Борисовским округом сбиты 6 беспилотников. В результате падения обломков в селе Зозули повреждена линия электропередачи. Сегодня утром в селе Зозули в результате атаки дрона на автомобиль погибла мирная жительница. Водитель автомобиля получил ранения", - написал Гладков.
Он добавил, что Белгородский и Волоконовский округа атакованы 14 беспилотниками, 10 из которых сбиты и подавлены, по Валуйскому и Грайворонскому округам выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 18 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты. По данным губернатора, по Краснояружскому округу выпущено 16 боеприпасов и произведены атаки 18 беспилотников, 3 из которых сбиты, в Шебекинском округе по городу Шебекино и пяти сёлам выпущено 3 снаряда и совершены атаки 12 БПЛА, 10 из которых сбиты и подавлены, погиб мужчина.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
