Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область около 70 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:49 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/vsu-2067770807.html
ВСУ атаковали Белгородскую область около 70 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область около 70 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 14.01.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область около 70 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области почти 70 беспилотниками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T11:49:00+03:00
2026-01-14T11:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20251226/ukraina-2064735568.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ атаковали Белгородскую область около 70 беспилотниками за сутки

Гладков: ВСУ ударили по Белгородской области почти 70 дронами за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области почти 70 беспилотниками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 13 января. Атакам подверглись 37 населенных пунктов в 7 муниципалитетах области. Было выпущено не менее 22 боеприпасов, зафиксированы атаки 69 беспилотников, из них 35 сбиты и подавлены. Два человека погибли, один ранен. За отчётный период повреждены 13 частных домовладений, два объекта инфраструктуры и шесть транспортных средств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россия принесет Украине мир на Рождество
26 декабря 2025, 08:00
"Над Борисовским округом сбиты 6 беспилотников. В результате падения обломков в селе Зозули повреждена линия электропередачи. Сегодня утром в селе Зозули в результате атаки дрона на автомобиль погибла мирная жительница. Водитель автомобиля получил ранения", - написал Гладков.
Он добавил, что Белгородский и Волоконовский округа атакованы 14 беспилотниками, 10 из которых сбиты и подавлены, по Валуйскому и Грайворонскому округам выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 18 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты. По данным губернатора, по Краснояружскому округу выпущено 16 боеприпасов и произведены атаки 18 беспилотников, 3 из которых сбиты, в Шебекинском округе по городу Шебекино и пяти сёлам выпущено 3 снаряда и совершены атаки 12 БПЛА, 10 из которых сбиты и подавлены, погиб мужчина.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала