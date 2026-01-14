Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР более 85 тысяч абонентов остались без света после атаки ВСУ - РИА Новости, 14.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 14.01.2026 (обновлено: 11:15 14.01.2026)
В ЛНР более 85 тысяч абонентов остались без света после атаки ВСУ
В ЛНР более 85 тысяч абонентов остались без света после атаки ВСУ - РИА Новости, 14.01.2026
В ЛНР более 85 тысяч абонентов остались без света после атаки ВСУ
Более 85 тысяч абонентов обесточены в ЛНР из-за ночных атак украинских беспилотников на энергосистему республики, восстановительные работы затруднены из-за... РИА Новости, 14.01.2026
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
луганская народная республика
луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ЛНР более 85 тысяч абонентов остались без света после атаки ВСУ

В ЛНР после ночной атаки дронов ВСУ более 85 тысяч абонентов остались без света

Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 янв – РИА Новости. Более 85 тысяч абонентов обесточены в ЛНР из-за ночных атак украинских беспилотников на энергосистему республики, восстановительные работы затруднены из-за угрозы повторных ударов, сообщило региональное министерство топлива, энергетики и угольной промышленности.
"Вследствие ночной атаки вражеских БПЛА по энергообъектам обесточено 8 населенных пунктов: более 85 тысяч абонентов, 6 учреждений здравоохранения, 5 школ и 3 насосные станции", - говорится в Telegram-канале ведомства.
11 января, 03:43
Отмечается, что проведение аварийно-восстановительных работ осложнено сложной оперативной обстановкой и сохраняющейся угрозой повторных атак беспилотных летательных аппаратов противника.
"Ситуация находится на контроле штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР", - подчеркивается в сообщении.
11 января, 22:15
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала