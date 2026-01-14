Рейтинг@Mail.ru
ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, оставляя мины - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 14.01.2026 (обновлено: 06:37 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/vsu-2067721095.html
ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, оставляя мины
ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, оставляя мины - РИА Новости, 14.01.2026
ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, оставляя мины
ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T06:34:00+03:00
2026-01-14T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
безопасность
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg
https://ria.ru/20260114/spetsoperatsiya-2067720086.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e094e71db033594a7932fd7dc8596e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины, в мире, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Безопасность, Россия, Украина
ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, оставляя мины

РИА Новости: ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Подразделения ВСУ спешно покидают занимаемые позиции", — сказал собеседник агентства.
Оставленные окопы, по его словам, они тщательно минируют.
"Кроме того, противником активно проводится дистанционное минирование с помощью БПЛА", — добавил представитель силовых структур.
Российский военнослужащий расчета БПЛА Молния-2 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Харьковской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ
Вчера, 06:14
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.
В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а последняя — в Сумкой области. По последним данным Минобороны, в совокупности на всей зоне ответственности двух группировок Украина потеряла за сутки около 375 солдат.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВ миреБезопасностьРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала