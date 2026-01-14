Рейтинг@Mail.ru
ВСУ организовали систему "карусели" для пленных военнослужащих после обмена - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/vsu-2067719510.html
ВСУ организовали систему "карусели" для пленных военнослужащих после обмена
ВСУ организовали систему "карусели" для пленных военнослужащих после обмена - РИА Новости, 14.01.2026
ВСУ организовали систему "карусели" для пленных военнослужащих после обмена
Украинские власти организовали систему "карусели" для пленных военнослужащих после обмена, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T06:05:00+03:00
2026-01-14T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_0:37:3073:1766_1920x0_80_0_0_7ace0041b614623a911b0e7b91ecc0af.jpg
https://ria.ru/20260113/diversanty-2067516025.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_5945da74a268e32161b43d635480e479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ организовали систему "карусели" для пленных военнослужащих после обмена

РИА Новости: Киев пускает украинцев после плена через карусель и снова на убой

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинские власти организовали систему "карусели" для пленных военнослужащих после обмена, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"После обмена человека ждет арест и срок за добровольную сдачу в плен. А после оглашения приговора сразу предлагают искупить вину кровью и подписать контракт. Но только после подписания его ждут еще более тяжелые условия, чем после той же мобилизации - такая "карусель" службы в ВСУ", - рассказал собеседник агентства.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Пленный ВСУ рассказал, как диверсанты пытались покинуть Красноармейск
13 января, 08:58
По его словам, такая система помогает восполнять огромные потери в рядах ВСУ и находить людей для "мясных" штурмов.
"Такой человек теряет даже номинальную специальность, которую получил на военной подготовке ранее. Он просто становится штурмовиком, которого пошлют на убой. А выжил - попал в плен, и всё по новой", - объяснил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала