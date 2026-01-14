https://ria.ru/20260114/vsu-2067719510.html
ВСУ организовали систему "карусели" для пленных военнослужащих после обмена
ВСУ организовали систему "карусели" для пленных военнослужащих после обмена - РИА Новости, 14.01.2026
ВСУ организовали систему "карусели" для пленных военнослужащих после обмена
Украинские власти организовали систему "карусели" для пленных военнослужащих после обмена, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T06:05:00+03:00
2026-01-14T06:05:00+03:00
2026-01-14T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_0:37:3073:1766_1920x0_80_0_0_7ace0041b614623a911b0e7b91ecc0af.jpg
https://ria.ru/20260113/diversanty-2067516025.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_5945da74a268e32161b43d635480e479.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ организовали систему "карусели" для пленных военнослужащих после обмена
РИА Новости: Киев пускает украинцев после плена через карусель и снова на убой
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Украинские власти организовали систему "карусели" для пленных военнослужащих после обмена, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"После обмена человека ждет арест и срок за добровольную сдачу в плен. А после оглашения приговора сразу предлагают искупить вину кровью и подписать контракт. Но только после подписания его ждут еще более тяжелые условия, чем после той же мобилизации - такая "карусель" службы в ВСУ
", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, такая система помогает восполнять огромные потери в рядах ВСУ и находить людей для "мясных" штурмов.
"Такой человек теряет даже номинальную специальность, которую получил на военной подготовке ранее. Он просто становится штурмовиком, которого пошлют на убой. А выжил - попал в плен, и всё по новой", - объяснил собеседник агентства.