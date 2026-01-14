https://ria.ru/20260114/vstrecha-2067899800.html
В США началась встреча Вэнса и Рубио с главами МИД Дании и Гренландии
В США началась встреча Вэнса и Рубио с главами МИД Дании и Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
В США началась встреча Вэнса и Рубио с главами МИД Дании и Гренландии
Встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и министром иностранных дел... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:56:00+03:00
2026-01-14T18:56:00+03:00
2026-01-14T18:56:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90441/58/904415806_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_08d7797d7cfa9e3c23b5cb01017b7f48.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067890309.html
сша
гренландия
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90441/58/904415806_31:0:566:401_1920x0_80_0_0_a97a13fbd0a8f7ea6937923c63a1ac70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
В США началась встреча Вэнса и Рубио с главами МИД Дании и Гренландии
В Белом доме началась встреча Вэнса и Рубио с главами МИД Дании и Гренландии