В США началась встреча Вэнса и Рубио с главами МИД Дании и Гренландии
18:56 14.01.2026
В США началась встреча Вэнса и Рубио с главами МИД Дании и Гренландии
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
удары сша по венесуэле
в мире, сша, гренландия, дания, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, США, Гренландия, Дания, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и министром иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт стартовала в Белом доме, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит на фоне резкого заявления президента США Дональда Трампа, который за несколько часов до переговоров потребовал от Дании "немедленно убраться" из Гренландии, выразив мнение, что только США способны обеспечить контроль над данной территорией.
Глава Белого дома ранее неоднократно заявлял о стратегическом значении Гренландии для безопасности США и не исключал возможности перехода автономной датской территории под американский контроль в интересах нацбезопасности Вашингтона.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ узнали, как Трамп хотел бы получить Гренландию
В миреСШАГренландияДанияДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
