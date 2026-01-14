Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о повестке возможной встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным
11:46 14.01.2026 (обновлено: 11:53 14.01.2026)
СМИ узнали о повестке возможной встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным
СМИ узнали о повестке возможной встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным - РИА Новости, 14.01.2026
СМИ узнали о повестке возможной встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным хотят обсудить... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T11:46:00+03:00
2026-01-14T11:53:00+03:00
в мире
украина
владимир путин
сша
россия
стив уиткофф
джаред кушнер
украина
сша
россия
в мире, украина, владимир путин, сша, россия, стив уиткофф, джаред кушнер
В мире, Украина, Владимир Путин, США, Россия, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
СМИ узнали о повестке возможной встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер обсудят с Путиным гарантии безопасности Украины

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным хотят обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Ожидается, что в ходе обсуждений будут затронуты гарантии безопасности, которые США и Европа предоставят Украине для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения, а также послевоенное восстановление страны... Американские чиновники представят Путину и его команде последние проекты планов", - говорится в публикации.
