Дания усилит военное присутствие в Гренландии в сотрудничестве с НАТО
Вооруженные силы Дании сообщили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:49:00+03:00
Дания усилит военное присутствие в Гренландии в сотрудничестве с НАТО
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Вооруженные силы Дании сообщили
, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове.
"С сегодняшнего дня будет усилено военное присутствие в Гренландии
и вокруг нее, в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО
", - говорится в публикации на сайте вооруженных сил.
В сообщении указано, что усиление военного присутствия, заключающееся в активизации учений на острове, осуществляется на фоне геополитической напряженности в Арктике
.
"В предстоящий период это приведет к увеличению военного присутствия в Гренландии и вокруг нее, включая самолеты, корабли и солдат, в том числе от союзников по НАТО", - сказано в сообщении.
По данным вооруженных сил, тренировочная деятельность в 2026 году может включать охрану критической инфраструктуры, оказание помощи местным властям в Гренландии, включая полицию, прибытие войск союзников, развертывание истребителей, а также проведение военно-морских операций.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп
неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании
и Гренландии предостерегли Америку
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС
в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.