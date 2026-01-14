Подмосковные врачи спасли подростка, проглотившего магнитные шарики

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Подмосковье врачи спасли 13-летнего подростка, который проглотил магнитные шарики, рассказали в региональном Минздраве.
"В Московский областной центр охраны материнства и детства экстренно был госпитализирован 13-летний подросток с острыми болями в животе. В ходе обследования обнаружилась перфорация (дырка) тонкой кишки. Дальнейшая диагностика выявила еще четыре аналогичных повреждения. Позже юный пациент признался, что месяц назад проглотил магнитные шарики", — говорится в сообщении.
По словам врача детского хирургического отделения Сергея Борисова, шарики оказались в разных отделах кишечника, поэтому потребовалась лапаротомия — открытая полостная операция. Все инородные тела удалось извлечь.
Специалист напомнил, что магнитные шарики очень опасны, так как могут вызвать некроз тканей кишечника, перитонит и другие угрожающие жизни патологии.
Послеоперационный период прошел без осложнений, и на десятый день мальчика выписали домой, добавили в ведомстве.