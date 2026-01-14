Рейтинг@Mail.ru
Подмосковные врачи спасли подростка, проглотившего магнитные шарики
Хорошие новости
 
16:13 14.01.2026 (обновлено: 17:30 14.01.2026)
Подмосковные врачи спасли подростка, проглотившего магнитные шарики
Подмосковные врачи спасли подростка, проглотившего магнитные шарики - РИА Новости, 14.01.2026
Подмосковные врачи спасли подростка, проглотившего магнитные шарики
В Подмосковье врачи спасли 13-летнего подростка, который проглотил магнитные шарики, рассказали в региональном Минздраве. РИА Новости, 14.01.2026
хорошие новости
происшествия
московская область (подмосковье)
сергей борисов
происшествия, московская область (подмосковье), сергей борисов
Хорошие новости, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергей Борисов

Подмосковные врачи спасли подростка, проглотившего магнитные шарики

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли 13-летнего подростка, который проглотил магнитные шарики
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли 13-летнего подростка, который проглотил магнитные шарики - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Портал Правительства Московской области
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли 13-летнего подростка, который проглотил магнитные шарики
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Подмосковье врачи спасли 13-летнего подростка, который проглотил магнитные шарики, рассказали в региональном Минздраве.
"В Московский областной центр охраны материнства и детства экстренно был госпитализирован 13-летний подросток с острыми болями в животе. В ходе обследования обнаружилась перфорация (дырка) тонкой кишки. Дальнейшая диагностика выявила еще четыре аналогичных повреждения. Позже юный пациент признался, что месяц назад проглотил магнитные шарики", — говорится в сообщении.
По словам врача детского хирургического отделения Сергея Борисова, шарики оказались в разных отделах кишечника, поэтому потребовалась лапаротомия — открытая полостная операция. Все инородные тела удалось извлечь.
Специалист напомнил, что магнитные шарики очень опасны, так как могут вызвать некроз тканей кишечника, перитонит и другие угрожающие жизни патологии.
Послеоперационный период прошел без осложнений, и на десятый день мальчика выписали домой, добавили в ведомстве.
Хорошие новостиПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Сергей Борисов
 
 
