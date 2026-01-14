Рейтинг@Mail.ru
09:38 14.01.2026 (обновлено: 10:06 14.01.2026)
В ЕП хотят вынести вотум недоверия фон дер Ляйен, пишут СМИ
В ЕП хотят вынести вотум недоверия фон дер Ляйен, пишут СМИ
в мире, парагвай, уругвай, еврокомиссия, европарламент, южная америка, евросоюз
В мире, Парагвай, Уругвай, Еврокомиссия, Европарламент, Южная Америка, Евросоюз
Politico: франкция в ЕП хочет вынести новый вотум недоверия фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Фракция в Европарламенте "Патриоты Европы" готовится предложить вынести очередной вотум недоверия Еврокомиссии (ЕК), голосование по нему может пройти на следующей неделе, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников.
"(Глава ЕК Урсула - ред.) фон Дер Ляйен сталкивается с... предложением вотума недоверия: группа "Патриоты Европы" предложит вынести вотум недоверия Еврокомиссии в среду", - говорится в сообщении издания.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Положит конец": во Франции опешили из-за нового плана фон дер Ляйен
13 января, 02:25
Отмечается, что ЕС, скорее всего, обсудит предложение 19 января и проголосует 22 января.
По данным издания, в тексте резолюции ЕК обвиняется в неспособности защитить европейских фермеров от несправедливой конкуренции на фоне одобрения Брюсселем спорного соглашения со странами южноамериканского общего рынка Меркосур.
Глава Еврокомиссии 17 января отправится в Парагвай подписывать соглашение с Меркосур, не дожидаясь обязательного утверждения документа Европарламентом. ЕП пока дату голосования по соглашению не назначил.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Кризисная ситуация усугубилась после того, как фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре 2024 года заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Госдуме раскритиковали призыв фон дер Ляйен к России
12 января, 22:18
 
В миреПарагвайУругвайЕврокомиссияЕвропарламентЮжная АмерикаЕвросоюз
 
 
