В ЕП хотят вынести вотум недоверия фон дер Ляйен, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Фракция в Европарламенте "Патриоты Европы" готовится предложить вынести очередной вотум недоверия Еврокомиссии (ЕК), голосование по нему может пройти на следующей неделе, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников.