https://ria.ru/20260114/voennye-2067780050.html
ВС России поразили объекты энергетики, работающие на ВПК Украины
ВС России поразили объекты энергетики, работающие на ВПК Украины - РИА Новости, 14.01.2026
ВС России поразили объекты энергетики, работающие на ВПК Украины
Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также местам... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T12:24:00+03:00
2026-01-14T12:24:00+03:00
2026-01-14T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028114868_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_e0996d6eb3a9c25e122473e6b9569793.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028114868_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_daf802f1c746fc208bd68ea99e949e45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили объекты энергетики, работающие на ВПК Украины
ВС России нанесли поражение работающим на ВПК Украины энергообъектам