Российские военные нашли под Красноармейском американское оружие
Российские военные нашли под Красноармейском американское оружие
2026-01-14T10:02:00+03:00
ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Российские военные неоднократно находили на красноармейском направлении вооружение стран НАТО, в том числе чешского и американского производства, рассказал РИА Новости командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Кир".
По его словам, в ходе выполнения боевых задач бойцы находили широкий спектр иностранного оружия, в том числе стрелковое.
"Находили натовское вооружение — в основном стрелковое. Это штурмовые автоматы и винтовки, в том числе чешские, по-моему, CZ Bren второго поколения. Также попадались американские автоматы М-серии", — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что помимо стрелкового оружия, на позициях противника регулярно выявляются боеприпасы и взрывные устройства иностранного производства.
"Много разных видов гранат находили, мины. Местность заминирована в том числе с применением натовского вооружения. В целом у них большое разнообразие иностранного снаряжения и средств поражения", — добавил командир взвода.