ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Российские военные неоднократно находили на красноармейском направлении вооружение стран НАТО, в том числе чешского и американского производства, рассказал РИА Новости командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Кир".

По его словам, в ходе выполнения боевых задач бойцы находили широкий спектр иностранного оружия, в том числе стрелковое.

"Находили натовское вооружение — в основном стрелковое. Это штурмовые автоматы и винтовки, в том числе чешские, по-моему, CZ Bren второго поколения. Также попадались американские автоматы М-серии", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что помимо стрелкового оружия, на позициях противника регулярно выявляются боеприпасы и взрывные устройства иностранного производства.