Российские военные нашли под Красноармейском американское оружие - РИА Новости, 14.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 14.01.2026 (обновлено: 10:03 14.01.2026)
Российские военные нашли под Красноармейском американское оружие
Российские военные неоднократно находили на красноармейском направлении вооружение стран НАТО, в том числе чешского и американского производства, рассказал РИА... РИА Новости, 14.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
нато
РИА Новости: ВС России под Красноармейском находили оружие США и Чехии

Освобожденный российскими войсками Красноармейск
Освобожденный российскими войсками Красноармейск
ДОНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. Российские военные неоднократно находили на красноармейском направлении вооружение стран НАТО, в том числе чешского и американского производства, рассказал РИА Новости командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Кир".
По его словам, в ходе выполнения боевых задач бойцы находили широкий спектр иностранного оружия, в том числе стрелковое.
В Красноармейске уничтожили группу ВСУ при попытке установить флаг Украины
13 января, 07:09
В Красноармейске уничтожили группу ВСУ при попытке установить флаг Украины
13 января, 07:09
"Находили натовское вооружение — в основном стрелковое. Это штурмовые автоматы и винтовки, в том числе чешские, по-моему, CZ Bren второго поколения. Также попадались американские автоматы М-серии", — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что помимо стрелкового оружия, на позициях противника регулярно выявляются боеприпасы и взрывные устройства иностранного производства.
"Много разных видов гранат находили, мины. Местность заминирована в том числе с применением натовского вооружения. В целом у них большое разнообразие иностранного снаряжения и средств поражения", — добавил командир взвода.
РИА Новости опубликовало документальный фильм о боях за Красноармейск
13 января, 09:05
РИА Новости опубликовало документальный фильм о боях за Красноармейск
13 января, 09:05
 
